  • BIST 1.546
  • Altın 412,293
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Kısıtlama yok ama müşteri de yok!

Kızılay Sakarya Caddesi’nde bulunan çiçekçiler hafta sonu açık olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların dükkanlara gelemediğini bu yüzden de satış yapamadıklarını belirtti.
Kısıtlama yok ama müşteri de yok!

Kızılay Sakarya Caddesi’nde bulunan çiçekçiler hafta sonu açık olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için satış yapamamaktan şikayetçi. Konu hakkında gazetemize konuşan Sevil Çiçekçilik sahibi Hüseyin Karaman, yerleşim yerlerinin olmadığı, iş merkezlerinin çok olduğu Kızılay gibi bölgelerde hafta sonu açık olan işletmelerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar buraya gelemiyor. Gelemeyince de dükkan açık olması bir şey ifade etmiyor” diyor.

1613031189914.jpeg

HAFTA SONU AÇIK OLMANIN BİR ANLAMI YOK
Karaman, hafta sonu ve özel günlerde açık olduklarını, kısıtlamalardan muaf olduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “Bizler valilik tarafından alınan kararla hafta sonu dükkanlarımızı açabiliyoruz. İşletmelerimize gelip çiçeklerimizin bakımlarını yapabiliyoruz. Yalnız vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Bu yüzden bizlerin dükkanı açıp açmaması bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanlar sokağa çıkamayınca buraya gelemiyorlar. Buraya gelemeyince de doğal olarak satış yapamıyoruz.”

MAHALLE ESNAFI DAHA ŞANSLI
“Bu konuda yerleşim yerlerinde bulunan işletmeler daha şanslı. Biz gibi iş yerlerinin çok olduğu, yerleşim yerlerinin az olduğu merkezi yerlerde olan işletmeler için avantajsız. Çünkü insanlar kendi mahallelerinde olan çiçekçilere gidip alışveriş yapabiliyorlar ama buraya giriş çıkış yasak. Bu konuda Kızılay esnafı mağdur. Hafta sonu burası hayalet şehir gibi oluyor. Kimse olmuyor” diye konuştu.

İNTERNET FİRMALARI SATIŞLARIMIZI BALTALIYOR
Karaman, internet üzerinden çiçek satışı yapan aracı firmaların ise kaliteyi düşürdüğünü hatırlatarak, “Bir kaç tane kurumsallaşmış internet üzerinden aracılık yaparak satış yapan firmalar var. Bu firmalar güvenilir firmalar değil. Bizim işimize balta vuruyorlar. Kaliteyi düşürüyorlar. İşlerimiz etkiliyorlar. Bu firmalar internet üzerinden belirli çiçekçi arkadaşları komisyon karşılığında kullanıyorlar. Kar bölündüğü içinde kalite düşüyor.”

1613031192767.jpeg

ÇİÇEK ARTIK LÜKS OLDU
“Bunun yanı sıra insanların alım gücü satışlarımızı büyük oranda etkiledi. Pandemiden dolayı özel günlerde dahi büyük bir satış beklentimiz yok. Her gelen müşteri pazarlık yapıyor. Biz hak veriyoruz, alım gücü düştüğü için normal karşılıyoruz. Pazarlık yapmalarına rağmen birçok müşteri fiyatları yüksek buluyor ve alamadan geri gidiyor. Çiçek artık bir lüks oldu.”

PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERDEN
“Nişanlar, düğünler, kongreler, eğlenceler, genel kurullar vb. yasak olduğu için en çok bizim sektörü etkiledi. Pandemide en çok etkilenen sektör çiçekçi sektörü diyebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 Şubat 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!11 Şubat 2021 Perşembe 13:23
  • Türkiye aşı haritası 11 Şubat 202111 Şubat 2021 Perşembe 09:44
  • Ankara hava durumu 11 Şubat 202111 Şubat 2021 Perşembe 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Şubat 2021 - ASKİ11 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 11 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ11 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 11 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ11 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?11 Şubat 2021 Perşembe 09:00
  • Ankara Şehir Hastanesi’nde '18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı11 Şubat 2021 Perşembe 05:05
  • Kınanacak Halimize Kınıyoruz!11 Şubat 2021 Perşembe 04:04
  • Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, müjdeyi verdi11 Şubat 2021 Perşembe 03:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti