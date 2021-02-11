Kısıtlama yok ama müşteri de yok!

Kızılay Sakarya Caddesi’nde bulunan çiçekçiler hafta sonu açık olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların dükkanlara gelemediğini bu yüzden de satış yapamadıklarını belirtti.

Kızılay Sakarya Caddesi’nde bulunan çiçekçiler hafta sonu açık olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için satış yapamamaktan şikayetçi. Konu hakkında gazetemize konuşan Sevil Çiçekçilik sahibi Hüseyin Karaman, yerleşim yerlerinin olmadığı, iş merkezlerinin çok olduğu Kızılay gibi bölgelerde hafta sonu açık olan işletmelerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar buraya gelemiyor. Gelemeyince de dükkan açık olması bir şey ifade etmiyor” diyor.

HAFTA SONU AÇIK OLMANIN BİR ANLAMI YOK

Karaman, hafta sonu ve özel günlerde açık olduklarını, kısıtlamalardan muaf olduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “Bizler valilik tarafından alınan kararla hafta sonu dükkanlarımızı açabiliyoruz. İşletmelerimize gelip çiçeklerimizin bakımlarını yapabiliyoruz. Yalnız vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Bu yüzden bizlerin dükkanı açıp açmaması bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanlar sokağa çıkamayınca buraya gelemiyorlar. Buraya gelemeyince de doğal olarak satış yapamıyoruz.”

MAHALLE ESNAFI DAHA ŞANSLI

“Bu konuda yerleşim yerlerinde bulunan işletmeler daha şanslı. Biz gibi iş yerlerinin çok olduğu, yerleşim yerlerinin az olduğu merkezi yerlerde olan işletmeler için avantajsız. Çünkü insanlar kendi mahallelerinde olan çiçekçilere gidip alışveriş yapabiliyorlar ama buraya giriş çıkış yasak. Bu konuda Kızılay esnafı mağdur. Hafta sonu burası hayalet şehir gibi oluyor. Kimse olmuyor” diye konuştu.

İNTERNET FİRMALARI SATIŞLARIMIZI BALTALIYOR

Karaman, internet üzerinden çiçek satışı yapan aracı firmaların ise kaliteyi düşürdüğünü hatırlatarak, “Bir kaç tane kurumsallaşmış internet üzerinden aracılık yaparak satış yapan firmalar var. Bu firmalar güvenilir firmalar değil. Bizim işimize balta vuruyorlar. Kaliteyi düşürüyorlar. İşlerimiz etkiliyorlar. Bu firmalar internet üzerinden belirli çiçekçi arkadaşları komisyon karşılığında kullanıyorlar. Kar bölündüğü içinde kalite düşüyor.”

ÇİÇEK ARTIK LÜKS OLDU

“Bunun yanı sıra insanların alım gücü satışlarımızı büyük oranda etkiledi. Pandemiden dolayı özel günlerde dahi büyük bir satış beklentimiz yok. Her gelen müşteri pazarlık yapıyor. Biz hak veriyoruz, alım gücü düştüğü için normal karşılıyoruz. Pazarlık yapmalarına rağmen birçok müşteri fiyatları yüksek buluyor ve alamadan geri gidiyor. Çiçek artık bir lüks oldu.”

PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERDEN

“Nişanlar, düğünler, kongreler, eğlenceler, genel kurullar vb. yasak olduğu için en çok bizim sektörü etkiledi. Pandemide en çok etkilenen sektör çiçekçi sektörü diyebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA