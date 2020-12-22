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Kısıtlamada define arayan 6 kişiye suçüstü

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, define bulmak için kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
Kısıtlamada define arayan 6 kişiye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Sarayören Mahallesi Kayaağzı mevkiinde define bulmak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde 1'inci derece tescilli arkeolojik sit alanı olan Zeynep Kadın Höyüğü'nde, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. A.C., A.C., R.K., S.K., M.K. ve M.Y., gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada jeneratör, hilti, delici matkap, 30 metre kablo, 5 hilti ucu ile kazma, kürek, çapa ve kova gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Öte yandan 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 19 bin 80 TL idari ceza uygulandı.

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