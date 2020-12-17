Kısıtlamada eğlence yapılan eve girme tartışması cinayetle bitti

Şişli'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında eğlence düzenleyen arkadaşının evine girme tartışması cinayetle sonuçlandı.

OLAY BÖYLE YAŞANDI

Şişli, Mecidiköy mahallesi, Atakan sokak üzerinde 13 Aralık 2019 tarihinde saat 02.30'da meydana gelen görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Eğlence düzenlediğini öğrendiği kız arkadaşını telefonla arayan şüpheli Yusuf Ç. ona ulaşamayınca yanına bir arkadaşını alarak evin olduğu adrese gitti. Giriş katta bulunan evin penceresini tıklatan Yusuf Ç. kimsenin karşılık vermemesi üzerine camı iterek açıp içeri doğru tabancasıyla ateş açtı. Yusuf Ç. ve yanındaki arkadaşı bir taksiye binerek olay yerinden ayrılmaya hazırlanırken, bu sırada evin içinden çıkan Selçuk Durna onlara doğru hamle yaptı. Selçuk Durna taksinin içinden açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Selçuk Durna kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti. Polisin önceki gün yaptığı operasyonda şüpheli Yusuf Ç.'yi gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.