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Kısıtlamada kumar oynanan kahvehanede, bir kadın mutfak dolabına saklandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvehanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu.
Kısıtlamada kumar oynanan kahvehanede, bir kadın mutfak dolabına saklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı. Baskın sıradında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu. Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü" dedi. Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiği görüldü.

20 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan 63 bin TL ceeza uygulandı.  Hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alınırken, iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile kapalı alanda sigara içirdiği için adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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