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Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

BURSA'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında, paket servise çıkan otomobil, başka bir otomobile çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kısıtlamada paket servise çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 20.20 sıralarında Bursa-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla paket servise çıkan İhsan Y. yönetimindeki 16 AKP 546 plakalı otomobil, iddiaya göre yol ortasında duran Mehmet Y. yönetimindeki 14 GE 618 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İhsan Y.'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla atıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters duran otomobilde yaralanan İhsan Y. ile birlikte Ali Osman G. ve Mehmet K., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'50 METRE KADAR SÜRÜKLENDİK’

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendiklerini belirten Mehmet K., "Fazla hızımız yoktu. Yol üzerinde duran bir araç vardı. Aniden yol üzerinde durunca biz de ona çarptık. Yasaklardan dolayı paket servis yapıyoruz. Servise çıkmıştık. Talihsizlik oldu. Otomobile çarptığımız gibi kaldırıma devrildik. 50 metre kadar sürüklendik" dedi.

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