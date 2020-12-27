Kısıtlamada polisten kaçan motosikletli, 21 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Ünal E. (27), motorlu trafik polislerinin 21 kilometrelik kovalamacasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. 77 AAE 256 plakalı motosiklet sürücüsü, dün akşam saat 22.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Kavşağı’nda kurulan kontrol noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorlu trafik polisleri, kaçan motosikleti kovalamaya başladı. Motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin defalarca megafonla yaptığı uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Kaçan sürücü, yoldaki trafik uyarı işaretlerine uymadı. 21 kilometre süren kovalamacının ardından motorlu trafik polislerinden kaçamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü, İnegöl Yolu’nda motosikletini durdurdu. Polisten kaçan sürücünün kimliğinin Ünal E. , arkasında oturan arkadaşının ise Mahmut K. olduğu tespit edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Polis ekipleri Ünal E.’nin ehliyetinin olmadığını ve motosikletin de birçok kusuru olduğunu tespit etti. Ünal E.’ye; sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL, ehliyeti daha önce iptal olmasına rağmen tekrar araç kullandığı için 2 bin 473 TL, motosiklette ‘abartı’ egzoz bulunması nedeniyle 1228 TL, motosikletin plakasını gizlediği için 1034 TL, muayenesi olmayan aracın uyarıya rağmen muayenesini yaptırmadan kullandığı için 598 TL, motosikletin sigortası olmaması gerekçesiyle 132 TL, kasksız motosiklet kullanması nedeniyle 132 TL, motosikletin renginin değiştirilmesine rağmen ruhsata işletilmemesi nedeniyle 132 TL, seyir halindeyken yoldaki uyarı işaretlerine uymaması sebebiyle 288 TL ve polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı için 132 TL olmak üzere toplam 9 bin 299 TL ceza uygulandı. Ayrıca Mahmut K.’ye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ünal E. ve Mahmut K., karakola götürüldü. Motosiklet ise çekiciyle polis otoparkına çekildi.