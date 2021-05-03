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Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada

Kısıtlamada sanayi sitesinde drift kamerada
Afyonkarahisar'da kısıtlama saatinde otomobiliyle sanayi sitesine giren sürücünün drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle sanayi sitesinde drift yaptı. Yolun sağına doğru yanaşan sürücü, daha sonra hızla aracını döndürmeye başladı. Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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