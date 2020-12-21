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Kısıtlamada sokaktaki çocukları polis sireniyle korkutarak evlerine soktu

Kısıtlamada sokaktaki çocukları polis sireniyle korkutarak evlerine soktu
Sultangazi'de bir kişi, sokakta oyun oynayan çocukların evlerine girmesi için bilgisayarına kurduğu 'polis sireni' sesini hoparlörle dışarı yansıttı. Sesi duyan çocuklar koşarak sokaktan ayrıldı. O anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de bazı çocukların kurallara uymayarak mahalle parklarında oyun oynadığı görüldü. Esentepe Mahallesi'nde de bir grup çocuk, evde sıkılınca sokağa çıkarak top başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların oyunu, bir vatandaşın kendilerine oyun oynamasıyla sona erdi.  Vatandaş, evdeki bilgisayarına kurduğu 'polis sireni' sesini hoparlörle dışarı yansıttı. Sokakta oyun oynayan çocuklar gerçek polislerin geldiğini düşünerek, hızlıca koşarak sokaktan ayrıldı. Çocukların o anlarını ise kendilerine oyun oynayan vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. 

ÇATIDA ÇEKİRDEK KEYFİ

Yine aynı mahallede, kısıtlamanın son günü olan Pazar günü oturdukları apartmanın çatı katına çıkan üç kişinin 'çekirdek keyfi' kameraya yansıdı. Görüntülerde, çatıya çıkan üç kişinin çekirdek yediği görülüyor. 

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