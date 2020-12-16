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Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı; 'Bağımlıyım uyuşturucu içmek için çıktım' dedi

Bursa’da kısıtlamayı ihlal edip otomobille gezmeye çıkan 6 arkadaş, kontrol noktasında polise yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen gruptaki Batuhan Y. (23), "Uyuşturucu bağımlısıyım" dedi.
Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı; 'Bağımlıyım uyuşturucu içmek için çıktım' dedi

Olay, saat 02.30'da, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. ​Tevfik B. ve 5 arkadaşı, kısıtlamayı ihlal edip otomobille gezmeye çıktı. Tevfik B. yönetimindeki 16 LOU 53 plakalı otomobil, Bursa- Ankara yolu Duaçınarı mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis ekipleri Tevfik B.’den izin belgesini göstermesini istedi.

Belgesinin olmadığını söyleyen Tevfik B. ile 5 arkadaşının yapılan GBT sorgusunda Batuhan Y.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda Batuhan Y.’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. ​Gözaltına alınan Batuhan Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Uyuşturucu bağımlısıyım, içmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar” dedi.

20 BİN 398 TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca Tevfik B. ile yanındaki Okan D., Kaan S., Niyazi B., Hakan Mert B. ve Batuhan Y.’ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 19 bin 800 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan otomobilin muayene süresinin geçtiğini tespit eden ekipler Tevfik B.’ye 598TL ceza kesti. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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