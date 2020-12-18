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Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından birkaç saat önce Yenikapı/Kirazlı hattında büyük yoğunluk görülürken, sosyal mesafe kuralı tamamen unutuldu.
Kısıtlamadan 2 saat önce Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda büyük yoğunluk

Saat 17.30'dan itibaren başlayan yoğunluk uzun süre devam etti. Yenikapı'dan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki aktarma noktasına gelen vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Akşam evlerinde olmak isteyenler vagonlara güçlükle binebilirken içeride de ayakta durmada zorlandı. Koronavirüs nedeniyle uyulması istenen sosyal mesafe kuralı bu metro hattında uygulanamazken, Atatürk Havalimanı ile Yenikapı metrolarında akşam saatleri olmasına rağmen Kirazlı metrosu kadar kalabalık olmadığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi D-100 Karayolu'nda da yoğun trafik görüldü. Şirinevler'den Avcılar ve Beylikdüzü yönüne karayolunda araçlar akşam saatlerinde ilerlemeke güçlük çekti. Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu, Cevizlibağ'dan gelen metrobüslerde de yoğunluk oldu.

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