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Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz." dedi ve vakalardaki son durumu açıkladı.
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tedbirlere dikkatin azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

KISITLAMA GERİ Mİ GELİYOR?

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok ama bu olmayacak anlamına gelmiyor.

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 87'Sİ AŞISI TAMAMLANMAMIŞ KİŞİLER" 

Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.

BAKAN KOCA'DAN DAVET

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.

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