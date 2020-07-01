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Kısıtlamalara rağmen azalmıyor, tam tersine artıyor

Türkiye’de son yıllarda sigaraya karşı yeni yeni kısıtlamalar getirilmesine rağmen, tütün kullananların oranı azalmıyor aksine artıyor.
Kısıtlamalara rağmen azalmıyor, tam tersine artıyor

Türkiye’de son yıllarda sigaraya karşı yeni yeni kısıtlamalar getirilmesine rağmen, tütün kullananların oranının arttığı ortaya çıktı.

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara hapis cezası getirilmesinin ardından gözler uygulamaya odaklandı. Düzenlemeyle yaklaşık 9,5 milyar liralık vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurularak satılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

AÇIK TÜTÜNE 3.5 YIL HAPİS
Kanun kapsamında, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere bugünden itibaren 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama ise 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek. Söz konusu maddede tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılacak.

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YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
Tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması halinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılabilecek. Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkan Vekili Yüksel Denli, AA muhabirine, düzenlemeyle doldurulmuş makarona uygulanacak adli cezanın yürürlüğe girdiğini söyledi.

9 MİLYAR LİRA VERGİ BEKLENİYOR
Yüksel Denli, "Doldurulmuş makaron satanlara ve ticari amaçla bulunduranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası geldi. Düzenleme sayesinde kayıt dışılığının önüne geçilmesini hedefliyoruz. Doldurulmuş makaron kayıt dışı ve yasa dışı olduğundan, bunun sigaranın yerine geçtiğini kabul edersek düzenlemeyle yaklaşık 9-9,5 milyar liralık bir vergi kaybının önüne geçmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. 

TÜTÜN KULLANANLARIN ORANI ARTTI
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumunun Türkiye Sağlık Araştırmaları verilerine göre, her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016'da yüzde 26,5 iken geçen yıl artarak yüzde 28 olarak hesaplandı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 düzeyinde bulunuyor. Tütün kullanmayan bireylerin oranı ise 2016'da yüzde 69,4 iken 2019'da yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer alıyor.

GAZETEİLKSAYFA-

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