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Kısıtlamalara rağmen kağıt toplamaya devam ediyor

Mamak’ta geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 41 yaşındaki Oktay Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarında dahi çöplerden geri dönüşüm malzemesi topluyor.  
Kısıtlamalara rağmen kağıt toplamaya devam ediyor

Mamak’ta geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 41 yaşındaki Oktay Erdoğan, zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.  Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarında dahi “çek çek” diye tabir edilen iki tekerlekli aracıyla çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayarak Başkent sokaklarını saatlerce geziyor. 

MÜHENDİS OĞLU GÖRÜŞMÜYOR
Gazetemize konuşan Oktay Erdoğan eşinden boşandığını,  Bursa’da yaşayan Ziraat Mühendisi oğlunun da kendisi ile görüşmediğini anlattı. Zor günler geçirdiğini söyleyen Erdoğan, kalacak yeri olmadığı için topladığı geri dönüşüm malzemelerini verdiği İmrahor’daki işletmelere ait pis bir depoda yine kendisi gibi geri dönüşüm işi yapan kişilerle kaldığını kaydetti. 

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KALACAK BİR YER İSTİYOR
Geri dönüşüm işi yapmadan önce yıllarca oto yıkamacıda çalıştığını anlatan Erdoğan, “Ostim’de çalışıyordum. İşten çıktıktan sonra iş bulamadım. AŞTİ’de yattım bir süre. 4 ayı aşkın burada geri dönüşüm malzemesi topluyorum. Mamak’taki NATO yolu, Kutlu ve Mutlu Mahallelerini dolaşarak tekrar İmrahor’a geliyorum. Bu işi yapmak zorunda kaldım. Tek gözlü de olsa kalabilecek sıcak ve temiz bir yer istiyorum. Zorunluluktan dolayı şu an kaldığımız yer çok kötü ve benim gibi birkaç kişi daha orada kalıyor” dedi.  Erdoğan, tekrar hayata tutunabilmesi için kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. 

KISITLAMALARDA DAHİ DIŞARDA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ TOPLUYOR
Kısıtlamanın olduğu günlerde dahi dışarı çıkarak geri dönüşüm malzemesi toplamak zorunda olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kısıtlamanın olduğunu biliyorum; ama para kazanmak için mecbur dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Dışarı çıkmazsam açım. Zaten fazla para kazanamıyorum.”  

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA

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