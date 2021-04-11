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Kısıtlamalarda metro yok geçit de yok

Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve aynı zamanda alt geçit olarak kullanılan Dışkapı Metro İstasyonu’nun hafta sonu kısıtlamalardan dolayı kapalı olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Kısıtlamalarda metro yok geçit de yok

Hafta sonları kısıtlamalardan dolayı metronun ulaşıma kapalı olması birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, alt geçit olarak kullanılan bazı metroların kapalı olmasından dolayı caddelerden karşıya geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Objektiflerimize Fatih Caddesi Dışkapı Metro Durağı’ndan yansıyan kareler, karşıdan karşıya geçmek isteyen bazı vatandaşların kapalı alt geçit ile karşılaşmasını gösteriyor.  Çevrede üst geçitte bulunmazken, kapalı geçit vatandaşların araç trafiğinin yoğun olduğu caddeyi geçit olarak kullanmasına sebebiyet veriyor.

1618128448250.jpegÜST GEÇİT YOK
Konu hakkında gazetemize konuşan bazı vatandaşlar, Keçiören’den geldiklerini ve Dışkapı’da bulunan hastaneye geçeceklerini belirterek, “Hafta sonu kısıtlama olduğunda metrolar kapalı oluyor. Haliyle Dışkapı metro durağı da kapalı oluyor. Burası alt geçit olarak kullanıldığı için zamanında etraftaki üst geçitler kaldırıldı. Durum böyle olunca da mecburen Fatih Caddesi’nden karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyoruz.”

KOŞARAK GEÇİYORLAR
“Kısıtlama olmasına rağmen araç trafiği burada hiçbir zaman bitmiyor. Vatandaşlar canlarını tehlikeye atıyor. Karşıdan karşıya koşarak geçmek zorunda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunsun istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

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“CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR”
Bir başka vatandaş ise Ankara’ya şehir dışından turistik gezi için geldiğini, otobüsten Dışkapı Metro Durağında indiğini ve karşıya geçmek istediğinde ise kapalı alt geçitle karşılaştığını belirtiyor. Caddenin ise kısıtlamaya rağmen çok yoğun olduğunu söyleyen vatandaş, “Altgeçitin girişini kapalı görünce, yeniden yola çıktım ve etrafta üst geçit aradım ama bulamadım. Çevredeki vatandaşlara sorduğumda caddeden geçmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Ellerimde valiz ve çanta olduğu için uzun bir süre araç trafiğinin azalmasını bekledim. Araçlar çok hızlı geliyordu, zor geçtim” diyerek yaşadığı sorunu anlatıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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