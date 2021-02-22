Kısıtlamalardan muaf olmak istiyorlar

Gazetemize konuşan Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, geri dönüşüm malzemelerinin yüzde 80’ini toplayarak ekonomiye milyarlarca katkı sağlayan sokak atık toplayıcılarının pandemi yasaklarından muaf tutulması çağrısında bulundu.

Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, gazetemize yaptığı açıklamada pandemi döneminde sokak toplayıcılarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Karaman, salgın döneminde yasaklar nedeniyle sokak toplayıcılarının sahada tam anlamıyla yer alamamasından dolayı sanayicilerin geri dönüşüm malzemesi bulmakta zorluk çektiğini kaydetti.

“SAHAYA ÇIKAMADIK, GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ ÇÖP SAHALARINDA YAKILDI”

Hammadde bulunamamasından dolayı fiyatların üçe katlandığı bilgisini veren Karaman, “Bizim olmadığımız yerlerde sanayi neredeyse kilitlendi. 50 milyar dolarlık geri dönüşüm sistemi adeta durma noktasına geldi. Şu anda bile gündüz işe çıkıyoruz; ama sahadaki eksikliğimiz hissediliyor. Hammadde bulmakta güçlük çekiliyor” dedi. Karaman, sokak atık toplayıcılarının salgın yasakları nedeniyle sahada belli saatler içerisinde bulunamamasından dolayı geri dönüşüm malzemelerinin büyük bir kısmının çöp depolarına götürülerek, oralarda yakıldığını üzülerek anlattı.

“GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN YÜZDE 80’İNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ”

Geri dönüştürülebilir atıkların yüzde 80’ini sokak atık toplayıcılarının ülkeye kazandırdığını vurgulayan Karaman, “Sokaktan topladığımız atıkların ekonomiye milyarlarca lira katkısı olmakta. Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında yüzde 80 oranında sokak toplayıcılarının payı bulunuyor. Yaptığımız işin ekonomiye ve çevreye katkısının bilinmesini istiyoruz. İnsanlar bize farklı bakabiliyor. Yanlış işler yapmak istesek sokakta atık toplamazdık. En büyük talebimiz, bize verilecek statüyle insanların bizi daha iyi tanıyacağı ortamın oluşması" dedi.

"BELEDİYELERLE ORTAKLAŞA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Geri dönüşüm malzemelerini toplayarak ekonomiye büyük katkı sağlayan sokak atıkları toplayıcılığının yasal statüye kavuşması gerektiğini, serbest meslek statüsüyle tanımlanmak istediklerini belirten Karaman, “Sokak atık toplayıcıları çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu salgın döneminde daha da iyi anlaşıldı. Şimdiye kadar adımız herhangi bir yönetmelikte, çalışmada geçmiyordu. Sıfır Atık Yönetmeliği ile belediye kent konseylerinde sosyal proje yapma noktasında önümüz açıldı. Yani belediyeler, kent konseyinin görüşü doğrultusunda isterse sokak toplayıcılarıyla projeler yapabiliyor. İsteyen belediye ile ortaklaşa çalışmaya hazırız. Yaptığımız işin serbest meslek statüsüyle tanımlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“DERNEK KURULMADAN ÖNCE BAMBAŞKA BİR SEKTÖR VARDI”

Sokak atık toplayıcılarının bir dernek çatısı altında bir araya gelmesinin ardından önemli kazanımlara imza attıklarının bilgisini veren Karaman şunları söyledi: “Derneğimizi kurmandan önce bu sektör bambaşka bir sektördü. Bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar vardı, ithal atık konusu başlı başına sorundu. Hiçbir kısıtlama yoktu. Bazı firmalar bizim topladıklarımızı kendileri toplamış gibi belgelendirip gösteriyordu. İlk başta bunu anlatmaya çalıştık ve 1 Ocak itibariyle bu yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilerine son verildi. Yetki tamamen bakanlığa devredildi. Piyasadan toplanan para da artık direkt devletin kasasına giriyor. En azından toplanan atıkların o firmaların değil bizim topladığımız gün yüzüne çıktı. Bizim için bu büyük bir kazanımdı”

“İHTAL ATIKLARA VERGİ ŞARTI KOYULDU”

“Biz daha önce tamamen yasaklı durumdaydık. 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizi yasaklamaya gitmişti. O zamanlar sektör epey bir yara almış ve zarar görmüştü. Sonrasında hemen geri adım atıldı. Sokak atıklarının ithal edilmesine karşı çıktık. Dışarıdan gelen atıklardan dolayı kendi atığımızı toplayamaz hale geldik. Çok sıkıntılar çektik. Bazı işletmeler kapanmak zorunda kalmış ve toplayıcıların çoğu kendi kirasını ödeyemez duruma gelmişti. Bu durumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile istişare ettikten sonra Bakanlık ithal atıklara vergi şartı koydu.”

SOKAK ATIK TOPLAYICILARINDAN KISITLAMA TALEBİ

Karaman, ülkeye milyarlarca katkısı olan sokak atık toplayıcılarının pandemi yasaklarından muaf olması için İçişleri Bakanlığı ile Ankara Valiliği’ne çağrıda bulundu. İnsanların evde olduğu süreçte sokak atık toplayıcılarının daha hızlı ve verimli çalışabileceğini kaydederek, “Türkiye’deki geri dönüşüm sisteminin durmaması için bizlerin mutlaka bu sahada bulunması lazım. Sokak atık toplayıcıları günde en az 17-18 saat çalışıyor. Bizim sokaklarda olmamız, herkes için daha iyi olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“SOKAK ATIK TOPLAYICILARINA DEĞER VERİLMELİ”

Karaman, Ankara’da sokak atık toplayıcılığı yapan 5-6 bin civarında ailenin olduğu bilgisini verdi. Karaman, “Sigortamız yok, iş sağlığı ve güvenliğimiz yok. Sahada herhangi bir garantimiz yok. Sabah işe çıktığımızda topladıklarımıza akşam el konulabiliyor. Çünkü hiçbir mevzuatta varlığımız söz konusu değil. Onun için sahada pek çok sorunla karşılaşarak çalışıyoruz. Ama halbuki büyük bir ekonomik döngü yaratıyoruz sanayi adına, çevre adına. Biz yıllardır belediyelerin geri dönüşüm konusunda yapması gereken şeyleri yapıyormuşuz. Biz bunların artık farkına varılmasını istiyoruz. Geri dönüşüme değer veriliyorsa, o değer ilk önce o malzemeleri toplayanlara verilerek başlamalı” dedi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY’A ÖVGÜ

Sokak atık toplayıcılarına verdiği değerden dolayı Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a teşekkür eden Recep Karaman, “Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, bizim her zaman yanımızda oldu ve bize büyük destek çıktı. Allah ondan razı olsun. Onun ve sendikasının varlığını her zaman yanımızda hissediyoruz. Biz onu babamız olarak görüyoruz. Verdiği destekle diğer sorunlarımızın da çözüleceğine inanıyoruz” sözlerini aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-