Kısıtlamalardan muaf tutulacak

Bendevi Palandöken’in başkanlığını yaptığı Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, bakkal, büfe (alkol satışı yapmayan), kasap, kuruyemişçi ve manavların saat kısıtlamasından muaf tutulduğu bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni koronavirüs tedbirleri alınmıştı. İçişleri Bakanlığı alınan kararlar doğrultusunda, salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, uygulanmaya başlandı.

AÇILIŞ –KAPANIŞ SAATLERİNE DÜZENLEME

Artan vaka sayılarının ardından tedbir amaçlı market, bakkal, kuruyemiş, büfe gibi çok sayıda işletmenin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Söz konusu işletmelerin bundan böyle saat 10:00'da açılması 20:00'de kapanmasına karar verildi. Alışveriş yapacak olan vatandaşların bu saatleri dikkate alması istendi. Ancak bakkal, büfe (alkol satışı yapmayan), kasap, kuruyemişçi ve manavların açılış-kapanış saatleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAKKALLAR ODASI’NDAN SAAT BİLGİLENDİRMESİ

Bendevi Palandöken’in başkanlığını yaptığı Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili üyelerini uyardı. Oda, burada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirterek, üyelerine gönderdiği kısa mesajda bakkal, büfe (alkol satışı yapmayan), kasap, kuruyemişçi ve manavların saat kısıtlamasından muaf tutulduğu bilgisini verdi. Oda tarafından üyelere gönderilen mesaj şöyle: “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda bakkal, büfe, kasap, kuruyemişçi, manav şeklinde faaliyet gösteren işyerleri için bir kısıtlama getirilmemiştir. Bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam edeceği; alkol satışı yapılan bakkal ya da büfeler ise 10:00 ila 20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.”

5’İNE SERBEST

Buna göre bakkal, büfe (alkol satışı yapmayan), kasap, kuruyemişçi ve manavlar saat kısıtlamasından muaf tutulacak. Bu işyeri ruhsatlarında yazan açılış-kapanış saatine göre hareket edecek. Alkol satışı yapan işyerleri ise saat 10:00 ila 20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Açılış-kapanış saatleri konusunda bir kafa karışıklığının yaşandığı; ancak Oda’nın girişimleri sonucu sorunların çözüldüğü öğrenildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-