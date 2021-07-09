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Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün salonlarında doluluk yüzde 80'i buldu

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sönmez, "Düğün yapacak olan çiftlerimiz erteledikleri düğünleri yapmaya başladı. Haziran ayının tamamını ertelenmiş düğünlerle geçirdik." dedi.
Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün salonlarında doluluk yüzde 80'i buldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nikah ve düğün organizasyonlarında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ve 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, salgından en fazla etkilenen sektörlerden birinin düğün ve davet salonu işletmeleri olduğunu söyledi.

Aşılanmanın hızlanmasıyla "sektörün nefes aldığını" dile getiren Sönmez, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra düğün, davet salonları faaliyetlerine tekrar başladı. Düğün sektörü yeniden hareketlendi. Ertelenen düğünler vardı. Düğün yapacak olan çiftlerimiz erteledikleri düğünleri yapmaya başladı. Haziran ayının tamamını ertelenmiş düğünlerle geçirdik. Bekleyen düğünler de temmuz ve sonrasına kaldı." diye konuştu.

Sönmez, enflasyonun henüz düğün sezonunu etkilemediğini, evlenmeyi düşünenlerin erken rezervasyon yapmasının avantajlı olduğunu belirterek, düğün salonlarının doluluk oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sahadan aldığım verilere göre, düğün ve davet salonlarında temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında yüzde 80 doluluk var. Bugün itibarıyla gelin ve damat bir mekanı ziyaret ettikten sonra minimum 3 ile 6 ay arasında düğünlerini yapıyor. Ön rezervasyon almalarını tavsiye etmemizin sebebi şu; o gün itibarıyla düğün planlamalarını yaparken hem fiyatlardan etkilenmemeleri hem de istedikleri gün ve saate ayarlama yapabilmeleri."

"Düğünlerin yapılmasıyla Türkiye ekonomisi de harekete geçecektir"
Sönmez, düğün sektörüyle ilgili pek çok alan ve sektörün de süreçten etkilendiğine değinerek, şunları anlattı:

"Pandemi döneminde öğrendik ki Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından bir tanesi de düğün sektörüymüş. Bizlerle beraber bileşenlerimiz ve bileşenlerimizin etkilediği topluluk var. Bu, 7-8 milyon kişiye tekabül ediyor. Bizimle birlikte kuyumcu, beyaz eşya, mobilya, tekstil, inşaat sektörleri de durma noktasına gelmişti. Düğünlerin yapılmasıyla Türkiye ekonomisi de ister istemez harekete geçecektir. Birçok sektörü kapsıyor bu, pastacı, gelinlikçi, nikah şekerleri üretimi gibi. Çünkü düğün sektörü nihayetinde bir hizmet sektörü, hizmetle beraber diğer üretim sektörleri de kendiliğinden faaliyete başlayacaktır."

"Düğünlerde ufak bir patlama oldu"
Esenler'de bir düğün salonunun müdürü Levent Güler, düğün, nişan ve kına organizasyonunda artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Temmuz itibarıyla normalleşmeye geçildikten sonra düğünlere talep yoğun şekilde arttı. Sebebi, hem geçen seneden ertelenen düğünler, kınalar, nişanlar, çiftler, erteledikleri organizasyonları bu günlerde yapıyorlar hem de yeni gelenler. Tabii herkes mutlu, sevinçli şekilde düğünlerini, nişanlarını, kınalarını yapmaya başladı."

Fatih'te düğün salonu işletmecisi Sebahat Kara da salgın öncesindeki kadar olmasa da yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydederek, "İnsanlarda bir tedirginlik var herhalde 'Acaba yeniden kapanır mıyız?' diye. Düğünlerde ufak bir patlama oldu. Pazartesiden başlıyoruz çalışmaya pazara kadar devam. Her akşam dolu. Pandemi öncesi düğün salonlarında hem gündüz hem akşam ayrı etkinlik olurdu. Şimdilik ekim ayına kadar rezervasyonlarımız oldu." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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