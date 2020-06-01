Kısıtlamanın ardından sokaklara akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.

BAHÇELİEVLER VE GAZİOSMANPAŞA'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de vatandaşlar sokağa akın etti. Gaziosmanpaşa'da çay ocağını açan bir esnaf, vatandaşlara çay satışı yaptı

İstanbul'da hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa'da ve Bahçelievler'de vatandaşlar sokağa akın etti. Kısıtlamayla birlikte normalleşme adımları kapsamında çay ocaklarının açılmasına da izin verilmesi nedeniyle gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bir esnaf işyerini açarak vatandaşlara çay servisi yaptı. Gaziosmanpaşa 50'inci Yıl Caddesi'ne ve Bahçelievler'de Şirinevler Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar ise maske takmadan yürüyüş yaptı. Gaziosmanpaş'da bir esnaf, kısıtlama kararının kalkmasıyla birlikte normalleşme adımları kapsamında açılmasına izin verilen çay ocağını açarak vatandaşlara çay servisi yaptı. Vatandaşlar ise açılan çay ocağında taburelere ve masalara oturarak çay içti.

“3 AYDIR İLK DEFA AÇTIM"

Gaziosmanpaşa 50'incü Yıl Caddesi üzerinde yürüyüş yapmaya çıkan bir kişi, "Sokağa çıkma yasağı bitti, özgürlüğümüze kavuştuk. Maske takmayı itinalı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Çay ocağını açarak vatandaşlara çay satılı yapan esnaf, "Kısıtlamalar bitti. 3 aydan bu yana ilk defa bu akşam açtım. Devlet bize bir çözüm üretecek mi" diye konuştu.

SİLİVRİ'DE SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'un da içinde bulunduğu çok sayıda il için uygulanan seyahat kısıtlamasının gece yarısı itibariyle kaldırılması sonrasında Silivri'de trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması sonrasında İstanbul'un Silivri giriş ve çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerledi.

ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN HARETLİLİK YAŞANDI

Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, trafikte yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, Ankara'da hareketlilik yaşandı. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında trafik yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşların ise yürüyüş için dışarı çıktıkları görüldü. Öte yandan, polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçlar kontrol edildi.

BURSA'DA KISITLAMANIN ARDINDAN VATANDAŞLAR SOKAKLARA AKIN ETTİ

Bursa'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalılar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, araç geçişlerine izin vermedi.