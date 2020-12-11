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Kısıtlamaya dakikalar kala husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala husumetli 2 aile arasında silah, sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kısıtlamaya dakikalar kala husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 aile fertleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma öncesi karşılaştı. Aile fertleri arasında henüz bilenmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, sopa, bıçak ve taşların da kullandığı kavgada M.D., Z.D., M.D. ve M.C.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Yaralıların Acil Servis'te tedavileri sürerken, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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