  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
» »

Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada

Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, gençleri yakalamaya çalıştı. Ancak polis aracını gören gençler ara sokaklara kaçarak, gözden kayboldu.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
Konya'da levyeli saldırgan tutuklandı
TEM'de çekici dehşeti; onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu, duvara çarptı
TEM'de çekici dehşeti; onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu, duvara çarptı
Cadde ortasına dizüstü oturdu  
Cadde ortasına dizüstü oturdu  
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Önce motosikletle gezdirdi, sonra gasbedip, bıçakladı
Son Eklenen Videolar
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
Sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu çalındığı o anlar kamerada
Sandalyede uyuyakalan pastane sahibinin telefonunu çalındığı o anlar kamerada
İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor
İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor
Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı
Ölümün kıyısındaki mültecileri Mehmetçik kurtardı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edip, zılgıtlar eşliğinde halay çektiler
Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edip, zılgıtlar eşliğinde halay çektiler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti