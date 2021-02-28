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Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada 

Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada 
Aksaray'ın Eskil ilçesi Böğet köyünde iki haftadır sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydanda toplanan köylüler, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce de kaçışıyorlar. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. 

Böğet köyünde oturanlardan bazıları geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydanda toplandı. Jandarmanın geldiğini gören kalabalık, koşarak etrafa kaçıştı. Aradan bir hafta gibi kısa süre geçmesinin ardından aynı köyde toplanan kalabalık bu sefer, polisle karşılattı. Ancak  bu kez polisin geldiğini geç fark ettiler. Kalabalığın çoğunluğu kaçarken, 3 kişi polise yakalandı. Marketten ekmek aldıklarını söylemeleri üzerine 3 kişi hakkında yasal işlem yapılmadığı öğrenildi.  Her iki olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 

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