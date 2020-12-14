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Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor

BURSA’da, dün sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki 4 kişiden 3’ü, gözaltına alınırken, kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.
Kısıtlamayı ihlal edip, otomobille polisten kaçtılar: 3 gözaltı, 1 şüpheli aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşturulan uygulama noktasından kaçan şüphelilerin bulunduğu 16 NT 684 plakalı otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Araç, bir süre sonra Uluyol Caddesi’nde durduruldu. Murat D. olduğu öğrenilen sürücü, otomobil durduğu sırada inerek, kaçtı. Otomobildeki diğer şüpheliler Nurettin T., Ali Rıza A. ve Yusuf B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilin içinde uyuşturucu içmeye yarayan aparat olduğu görüldü. Araç, detaylı arama yapılması için çekiciyle götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin otomobilinin etrafında toplanan kalabalığın, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için sık sık uyarılarda bulundu.

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