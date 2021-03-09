  • BIST 1.538
  • Altın 418,299
  • Dolar 7,6651
  • Euro 9,1045
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
» »

Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı

Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri otomobili durdurarak sürücüden kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak’ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Rusya’da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Son Eklenen Videolar
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı
Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı
Samsun'da eski eşini darp eden şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da eski eşini darp eden şüpheli gözaltına alındı
Fatih'te esnaf akrabasını silahla yaralayan kişinin kaçtığı anlar kamerada 
Fatih'te esnaf akrabasını silahla yaralayan kişinin kaçtığı anlar kamerada 
Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı
Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti