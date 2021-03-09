Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı

Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri otomobili durdurarak sürücüden kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu.