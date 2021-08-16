Kişiye özel ayak tabanlık nasıl üretiliyor, kullanımı kolay mı, fiyatları ne?

Ayak sağlığı merkezi olan Ortoped, düztaban yani taban düşüklüğü olan kişilere özel tabanlık üretiyor. Peki kişiye özel ayak tabanlığı nasıl üretiliyor, kişiye özel tabanlık fiyatları ne; kullanımı kolay mı?

Ayak sağlığı çok önemli. Düztabanlı iseniz yani taban düşüklüğü rahatsızlığınız varsa, bunu önemseyin. Bu ayak tabanı, bacak ve baldırlarda aşırı ağrıya neden olabilir. İşte düz tabanlıların Ankara’daki tedavi adresi olan Ortoped’in kolay ve ekonomik çözümü:

Vücut yükümüzü taşıyan ayaklarımızın sağlığı çok önemli. Düztaban iseniz yani taban düşüklüğü rahatsızlığınız varsa, bunu önemseyin. Bu ayak tabanı, bacak ve baldırlarda aşırı ağrıya neden olabilir.

İşte düz tabanlıların Ankara’daki tedavi adresi olan Ortoped’in kolay ve ekonomik çözümü:

Ayak sağlığı merkezi olan Ortoped, düztaban yani taban düşüklüğü olan kişilere özel tabanlık üretiyor.

Peki kişiye özel ayak tabanlığı nasıl üretiliyor, kişiye özel tabanlık fiyatları ne ?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için, uzmanının ağzından dinledik.

Çocuğunuz yürürken çabuk yoruluyor; ayak tabanı, bacak ve baldırında ağrı hissediyorsa, Pes Planus yani düz tabanlık sorunu olabilir. ORTOPED Yetkilisi Seçkin Sazak , bunun ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekerken, özel tasarım tabanlıkla kolayca tedavi edilebildiğini söyledi. Ortoped Ayak Sağlığı ve Güzellik merkezi ortaklarından Seçkin Sazak düz tabanlık hakkında bilinmesi gerekenleri gazetemize anlattı.

PES PLANUS YANİ DÜZ TABANLIK NEDİR?

Düz tabanlık yani Pes Planus’un halk arasında taban düşüklüğü olarak da bilindiğini belirten Sazak, “Ayağın normalde olması gereken iç uzun kavisinin kaybolarak topuğun dışa doğru kayması olarak da tanımlanabilir” dedi.

Düz tabanlık ve içe basmanın erişkinlerde de çok sık rastlanılan bir durum olduğunu ifade eden Sazak, “Ancak merkezimize gelen hastaların çoğu 3-18 yaş arası gençlerimiz. Özellikle çocuklarda şikayetlerin en başında çabuk yorulma, ayak tabanında aşırı ağrı, bacak ve baldırda ağrı şeklinde görülmektedir. Dışardan bakıldığında gözle görülecek kadar ayağın içe bastığını görebiliriz” diye konuştu.

DOĞUSTAN DA OLABİLİYOR SONRA DA

Seçkin Sazak, düz tabanlığın sadece doğuştan gelen bir rahatsızlık olmadığını, erişkin dönemde geçirilmiş romatolojik rahatsızlıklar, aşırı kilo artışı, gebelik ve uygunsuz ayakkabı kullanımına bağlı olarak da gelişebildiğini kaydetti.

Ortoped yetkilisi Seçkin Sazak, düz tabanlığın bedende ne gibi rahatsızlıklara neden olduğu konusunda da şu bilgileri verdi: “Ayak ve ayak bileğinde, baldırlarda, diz ekleminde, bel kalça ve boyunda ağrı oluşabilir. Özellikle çocuklarda; ayakta kaldığı sürece ağrı, yürüme ve koşma gibi aktivitelerde çabuk yorulma şikayetleri alınmaktadır. Sporcu gençlerimizde de taban çöküklüğüne bağlı olarak şiddetli ayak ağrısı görülebilmektedir.”

CİDDİYE ALINMALI

Sazak şöyle devam etti: “Aslında bu kadar önemli bir konunun ciddiye alınması gerekir. Özellikle çocuklarda çeşitli analizler sonrası çocuğumuza özel olarak üretilen kişiye özel tabanlık kullanımı ve önerilen ayak egzersizleri sonrası çok kısa sürede, ayak ağrılarının azaldığını, çocuğun basmasında farklılıklar olduğunu ve yürüyüşünün düzeldiğini net bir şekilde gözlemleyebiliriz.”

ÖZEL TASARIM ÖZEL TABANLIKLA KOLAYCA İYİLEŞME

Seçkin Sazak, düz tabanlığın tedavisi konusunda ise şu bilgileri verdi: “Merkezimiz ortaklarından olan uzman doktorumuz denetiminde ve deneyimli personeller eşliğinde, dünya çapında kabul görmüş son teknoloji cihazlar kullanılarak yapılan ayak taraması, yük dengesini ve dağılımını ölçebilen basınç cihazı ve yürüme analizi cihazımız sayesinde tüm veriler toplanarak hasta için ayrı ayrı değerlendirilerek sorunlarını tespit edebiliyoruz. Uzman doktorumuzun teşhisi sonrası özel tasarımlarla gerekli destek noktaları belirlenerek yük dağılımını dengeleyen kişiye özel tabanlıklar oluşturulur. Üretime hazır hale gelen kişiye özel tabanlıklar CNC cihazına gönderilerek el değmeden üretilir. Uzmanımızın verdiği ve mutlaka tabanlığı kullanırken yapmamız gereken egzersizler sayesinde de iyileşme süreci hızlanır. Kullanım ve egzersizler sonrası periyodik aralıklarla merkezimize gelip uzmanımız tarafından kontrol olmalarını öneriyoruz.”

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