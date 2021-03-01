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'Kıskançlık' tartışmasının ardından evi terk etmek isteyen sevgilisini pompalı tüfekle yaraladı

Bursa’da Şenol Ş., kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı evi terk etmek isteyen sevgilisi Songül Ü.'ye (33) pompalı tüfekle ateş açtı.
'Kıskançlık' tartışmasının ardından evi terk etmek isteyen sevgilisini pompalı tüfekle yaraladı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit İmamoğlu Sokak’ta bulunan bir evde birlikte yaşayan Songül Ü. ile Şenol Y. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken öfkelenen Şenol Ş. sevgilisi Songül Ü.’yü darbetmeye başladı. Şiddet gören genç kadın bunun üzerine evi terk etmek istedi, ancak bu duruma da öfkelenen Şenol Ş., pompalı tüfekle genç kadına iki kez ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar kapıdan çıkmaya çalışan Songül Ü.'nün bacaklarına isabet etti. Acı içinde yere yığılan Songül Ü. yardım çağrısında bulunurken, Şenol T. ise olay yerinden kaçtı.

KADININ FERYATLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Silah sesi ve ardından genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu yardıma koşarken sağlık ve polis ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Songül Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde araştırma yapan polis, 2 adet boş kartuş ele geçirirken, saçmaların evin duvarları ile camlarına da isabet ettiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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