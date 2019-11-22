Havaların soğumasıyla vitrinlere çıkan kışlık giyim ürünleri cep yakıyor. Ortalama bir mont ile botun fiyatı asgari ücretin 4’te bir fiyatını buluyor.

Kışın iyiden iyiye kendini hissettirmesi havaların eksili derecelere düşmesiyle çarşı pazarda kışlık kıyafetler vitrinleri süslemeye başladı. Fiyatları değerlendirdiğimiz Ulus Rüzgarlı Yeniçağ Giyim işletme sahibi Çoşkun Yılmaz, fiyatların geçen seneye göre ortalama 1,5-2 kat arttığı bilgisini verdi. Yılmaz, mont fiyatlarının 200-25 bot fiyatlarının da 250 -300 lira civarında olduğu bilgisini verdi. Öte yandan Yılmaz, 1,5 yıldır artan giderler karşısında esnafın zor günler geçirdiğine, “Garanti iş bulsam esnaflığı bırakırım” diyerek dikkat çekti.

SON 1,5 YILDIR ZORDAYIZ

Yılmaz, geçen sene yaşanan kur hareketliliğinden sonra sürekli zor günler geçirdiklerini ifade ederek, “52 yıldır Ulus’ta esnafız. Son 1 buçuk yıldır sürekli sıkıntı içerisindeyiz. Doların inmesi çıkması bütün ürünlere zam getirdi. Poları, kumaşı, tekstili, penyesi hepsinin fiyatı arttı. Ürün aynı, kalitesi aynı ama fiyatı 2 kat daha fazla. Biz bunu en az yansıtıyoruz. Kârımızdan düşüyoruz. Geçen sene bir erkek kazağının alış fiyatı 30 liraydı bu sene aynı kazağı 52 liraya alıyoruz. Biz geçen sene bu kazağı 30’a alıp 50’ye verebiliyorduk. Tekstilde kâr 1’e 1’dir. Bu sene aynı kazak 100 liraya satılıyor. Fiyatlar artınca tabi vatandaş da eskisiyle idare etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

KOT PANTOLONA ÇOK ZAM GELDİ

Kot fiyatlarının diğer ürünlere göre daha çok arttığı bilgisini veren Yılmaz şu bilgileri verdi:

“En çok kot fiyatları arttı. Geçen sene 35 liraya aldığımız kotu bu yıl 65 liraya alıyoruz. Yurt dışından gelmesi kurun artması bu fiyatı çok etkiledi. Bir de malın geldiği yer İstanbul. Oradaki esnaf turiste göre fiyat belirliyor. Kur artınca turistin parası değerlendi. Alım gücü arttı. O yüzden İstanbul’daki fiyatları oradaki esnaf artırdı. 100 dolarla geçen seneye göre çok malzeme alabiliyor. Bunun iç piyasaya etkisi çok oldu. Fiyat daha da arttı.”

FİYATLAR

“60 liradan kot fiyatları başlar 110 liraya kadar değişir. 100 lira ile 300 lira arasında bot fiyatları değişiyor. Sweatler 60 liradan 130 liraya kadar değişiyor. Bu ürünlerde kumaşın derinin kalitesi çok değişiyor. Kumaş ürünlerimizde pamuklu ürün tercih ediyoruz. Polyester tercih etmiyorum. Sattığımız mala güvenmek istiyoruz.”

İYİ BİR MONT 200 LİRADAN AŞAĞI OLMAZ

“Bugün iyi bir mont 200 liradan aşağı değil. Bot fiyatları 250-300 lira. Şimdi bot diye 80-100 liraya naylon satıyorlar. Bizim sattığımız ürün yüzde yüz deridir. Açıkçası büyük mağazalara biraz özenti var. 52 yıldır bizim müşteri kitlemiz malın kalitesini bilir ona göre gelir. Orada markaya para veriyorsunuz. Burada pazarlık yapabiliyorsunuz, aldığınız malla ilgili sorun yaşarsanız karşınızda bir muhatap bulabiliyorsunuz.”

GARANTİ İŞ BULSAM ESNAFLIĞI BIRAKIRIM

Esnaflığı severek yaptığını ancak artan giderler karşısında garanti bir iş istediğini ifade eden Yılmaz, “Esnaflık artık çok zor. Bu işi seviyorum sevdiğim için yapıyorum. Ama artık bana ayda 3 bin lira maaş versinler bu işi bırakırım. Daha çok para belki kazanıyoruz fakat stopajı, vergisi, kirası, yemesi içmesi bu kazancı eritiyor. Stresi de bizi eritiyor. Hafta sonu iznimiz yok. Artık garanti bir yaşam istiyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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