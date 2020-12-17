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Kitabınızı mahallenize getiriyor

Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bir projeyi daha hayata geçirdi. Her yaş grubuna yönelik kitapların yer aldığı, teknolojik alt yapı ile donatılan Kütüphane, Sincan’ın tüm mahallelerini ziyaret edecek.
Kitabınızı mahallenize getiriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kütüphanelere gitmek istemeyen okurlar, artık kitaplara daha kolay ulaşıyor. Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Sincan’da mahalle mahalle gezecek.
Kütüphane yola çıktı ve ilk molasını da Çoğlu Mahallesi’nde verdi. Ardından Adalet, 29 Ekim ve Ahi Evran Mahallelerinde okurlarla buluştu. 

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Hizmet vereceği diğer yerler ise şöyle;
18 Aralık Cuma - Akşemsettin Mahallesi (10.00-16.00)
19 Aralık Cumartesi- İncirlik mahallesi ( 10.00-13.00)
19 Aralık Cumartesi - Andiçen Mahallesi (13.00-17.00)
20 Aralık Pazar- Mülk Mahallesi ( 10.00-13.00)
20 Aralık Pazar – Atatürk Mahallesi ( 13.00-17.00)

Kütüphanede 3 bin 500 kitap, üç adet bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunuyor. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak Pandemi tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor. Sincan sokaklarında gezecek olan kütüphaneden kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

7’den 70’e herkesin faydalanacağı bir hizmet olduğunun altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Kitap en iyi dosttur. Sessiz öğretmenlerdir. Vatandaşlarımızın daha fazla okuması, kitaplarla daha kolay buluşması için mahallelerimizde hizmet verecek.  Kitap dostlarıyla buluşmak için Sincanımızın her gün farklı mahallesinde bulunacak. Tüm hemşehrilerimizi keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz “diye konuştu.

Vatandaşlar Hizmetten Memnun

Kütüphaneyi mahallelerinde gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kitapseverler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

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