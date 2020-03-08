Korona salgını nedeniyle sönük geçeceği yönünde söylentiler bulunan 14’üncü Ankara Kitap Fuarı’na katılım oldukça yoğundu. Başkentlilerin kitap sevgisi korona korkularının önüne geçti.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’na ilgi yine yoğundu. Eylül Fuarcılık tarafından 28 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenen fuara 300’ü aşkın yayınevi ve 400’den fazla yazar katılırken gazetemize bilgi veren fuar yetkilisi, “Şu an alanda iğne atsanız yere düşmez. İnanılmaz bir kalabalık. Ankaralılar yine kitap fuarına yoğun ilgi gösterdi” diye konuştu. Öte yandan fuarın bu yılki konuk ülkesi Fransa olurken, Türk yazarların yanı sıra pek çok Fransız yazar Başkentli okuyucuları ile buluştu.

TÜRK VE FRANSIZ YAZARLAR OKUYCULARI İLE BULUŞTU

Fuar hakkında bilgi veren fuar yetkilisi, “Bu sene 400’e yakın azar 300 yayınevi katıldı. Söyleşiler, paneller, imza günleri düzenlendi. Katılım oldukça yoğundu. Konuk ülke Fransa’ydı. Fransız yazarlar okuyucuları ile buluştu” diye konuştu.

TAM SAYI 1-2 GÜNE ÇIKAR

Bu yıl korona salgını nedeniyle kitap fuarının da sönük geçeceği söylentilerine de cevap veren fuar yetkilisi, “Şu an alanda iğne atsanız yere düşmez. Geçen yılki kalabalığa eş değer bir durum yaşandı. Yakın zamanda tam sayımız da belli olur. Gayet iyi bir fuar geçirdik.” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan /İLKSAYFA