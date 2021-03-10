Sincan’daki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ‘Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor’ eTwinning projesi ile her ay okudukları kitapların yazarlarıyla buluşma fırsatı yakalıyor.

Sincan’daki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Pelin Kayıkçı rehberliğinde dâhil oldukları ‘Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor’ eTwinning projesi sayesinde her ay okudukları kitapların yazarlarıyla buluşma şansı yakalıyor.

ORTAK ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kitap kurdu öğrenciler proje kapsamında okulun ilk döneminde 15 adet kitap okuyup farklı şehirlerden bu projeye katılan arkadaşlarıyla okudukları kitaplar üzerine iş birliği içinde ortak etkinlikler gerçekleştirip ürünler geliştirdiler. Ayrıca her ay okudukları kitapların yazarları ile çevrimiçi söyleşilere katılarak 10 farklı yazarla tanışmış oldular.

PROJE İKİNCİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK

Öğrenciler bu süreçte hem kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme hem de okudukları kitapların yazarlarıyla tanışıp onlara merak ettikleri sorulara cevap bulma fırsatı yakaladı. Proje öğrencileri okulun ikinci döneminde de çalışmalarına devam edecek ve mayıs ayı sonuna kadar 15 yeni kitap daha okuyup 8 farklı yazarla tanışma fırsatı yakalayacaklar.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-