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Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davası; Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davası; Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmadı. Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Filiz Karahan duruşmada hazır bulundu. Tatlıtuğ'un avukatı Doğruöz, bir önceki celsede müvekkilinin babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini hatırlatarak, vergi müfettişleri tarafından Erdem Tatlıtuğ'un detaylı ifadesinin alındığını, bu nedenle tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesini istedi.

MAHKEME DOSYAYI BİLİRKİŞİYE GÖNDERMEYE KARAR VERDİ

Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar veren mahkeme, atılı suçla ilgili rapor hazırlanması için dosyayı bilirkişiye yollamaya karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtiliyor. İddianamede, bu şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemine ilişkin incelemelerde ticari faaliyette bulunmadan faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı iddia ediliyor. Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu savunulan iddianamede, şüphelinin, "Vergi Usul Kanunu'na" muhalefet uçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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