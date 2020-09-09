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Kıyafet dezenfektanı üretiyor

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla kıyafet dezenfektanı üretimine başladı. 
Kıyafet dezenfektanı üretiyor

Salgınının Başkent’te artış göstermesiyle harekete geçildiğini ve Keçiören’deki önlemlerin artırıldığını söyleyen Başkan Altınok, “Kovid-19 vakalarının Ankara’da artış göstermesiyle birlikte özellikle belediyemize giriş ve çıkışlarda kullanmak üzere kıyafet dezenfektanı üretimine başladık. Ayrıca HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama sistemine geçerek, personelimiz de dâhil olmak üzere HES kodu olmayan hiç kimsenin belediyemize girmesine izin vermiyoruz” dedi. 

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BAŞKAN ALTINOK: MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ
Başkan Altınok, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın sağlığını ön planda tutan bir politika izlediğini de anımsatarak şunları söyledi:
“Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve koordinelerinde gereken tüm tedbirleri almış, sağlam sağlık altyapımızın da avantajlarıyla dünyaya örnek olmuştur. Biz de Keçiören Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Türkiye’de ilk maske ve dezenfektan üretimini Keçiören Belediyesi olarak biz yaptık. Ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşı, pazar ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Devletimizin ve milletimizin hizmetkârı olarak pandemiyle mücadelemizi sürdürüyoruz.”

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