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Kıyı Ege ve Antalya çevreleri için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kıyı Ege ve Antalya çevreleri için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış bölgelerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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