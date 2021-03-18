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Kıyı Ege'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kıyı Ege'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'deki sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri) yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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