Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne işçi alınacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı 31 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başlamış olan başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
Başvurular 4 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.
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