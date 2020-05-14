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Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi

DDYP Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) turizm sektöründe yarattığı krizin kısa sürede atlatılması için kıyı bölgelerindeki otellerin "devre tatil" sistemi ile çalıştırılmasını önerdi.
Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi

Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcılar ve Pazarlamacılar Derneği (DDYP) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, devre tatil sisteminin hizmet ya da ürünün farklı zaman ve tesislerde kullanılması anlamına geldiğini söyledi.

Dünyada 90 ülkede 5 milyondan fazla devre tatil sistemi üyesi bulunduğunu ve sistemin büyüklüğünün 1,3 trilyon dolar, yarattığı katma değerin ise 146 milyar dolar olduğunu anlatan Doğan, Türkiye'de de sistemden yararlanan kişi sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 250 bin ailenin devre tatil tesislerine üyeliğinin bulunduğunu ifade eden Doğan, yurt içinde 102 tesiste yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını, karantina ve seyahat yasakları nedeniyle dünya ekonomisinin zor günler geçirdiğini, Türkiye'nin de salgından etkilendiğini anlatan Doğan, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme ve sonrasında devre tatil tesislerinin diğer turizm tesislerine göre daha avantajlı ve güvenilir olduğunu ileri sürdü.

Doğan, kıyı bölgelerindeki otellerin belli bir yatak kapasitesinin devre tatil sistemi ile çalıştırılmasının, Kovid-19 döneminde ve sonrasında otellere ekstra gelir sağlayarak kriz döneminin kısa sürede atlatmasına yardımcı olacağını savundu.

Devre tatil sistemlerinin, 'bir turizm faaliyeti olup, bir satış yöntemi olmadığını' ifade eden Doğan, "Ekonomik krizlerden en çok etkilenen turizm sektörünün çıkış noktası devre tatil sistemleridir." dedi.

Sektör olarak talepleri olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi devre tatil sisteminin ülke ekonomisine kazandırılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine katkı sağlayabilmesi için Ticaret Bakanlığının hukuki düzenlemeler yapmasını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da turizm tesisleri yönetmeliğinde sektörümüzü tanımlamasını bekliyoruz."

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