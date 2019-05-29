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Kız arkadaşı için annesini öldüren gencin ifadesi...

ÜMRANİYE'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Kız arkadaşı için annesini öldüren gencin ifadesi...

ANNESİNİN KAFASINA SOPAYLA BİRDEN ÇOK KEZ VURDUĞU BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı.

Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu.

T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu. 

T.Ö.: ÜZGÜNÜM

Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinde annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşı olduğunu, bu konuyu açtığında annesinin kendisini eleştirdiğini belirterek, "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" dedi.

Daha sonra verdiği ifadesinde ise annesinin sürekli kendisini darp ettiğini, o sabah da annesinin kendisine saldırdığını ve bu seferde nefsi müdafa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söyledi.

Savcı hazırladığı iddianamede T.Ö.'nün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, T.Ö. önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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