  • BIST 1.804,15
  • Altın 695.12701
  • Dolar 12.0867
  • Euro 13.6831
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -10 °C
»

Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın (40), aynı silahla başına ateş etti.
Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı22 Aralık 2021 Çarşamba 17:25
  • Eşinin yaraladığı Semra: Çığlık atıp araca binmek istedim, tabancayı ateşledi22 Aralık 2021 Çarşamba 17:24
  • Köyceğiz’de 100 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı21 Aralık 2021 Salı 22:04
  • Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama21 Aralık 2021 Salı 21:06
  • Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı21 Aralık 2021 Salı 21:06
  • Edirne'de 'sahte içki' operasyonu; 4 gözaltı21 Aralık 2021 Salı 19:10
  • Kediyi göle atanlar yakalandı21 Aralık 2021 Salı 17:16
  • 119 ruhsatsız tüfek ile 100 bin kurusıkıyı saman balyaları arasına gizlemişler21 Aralık 2021 Salı 16:20
  • Kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu19 Aralık 2021 Pazar 08:41
  • 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi19 Aralık 2021 Pazar 08:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti