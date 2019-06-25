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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

Burdur’un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

Bucak’ta yaklaşık 3 hafta önce A.K. adlı kız çocuğunun eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K.’yi arama çalışması başlattı. Kayıp başvurusundan 3 gün sonra A.K., Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. A.K., polise verdiği ifadede kendisine farklı günlerde 5 erkeğin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, B.A., S.K., İ.Ö. ve C.A. tutuklandı. A.K. ise korumaya alındı.

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