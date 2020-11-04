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Kız istemeye giden şehit kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızı istemek için ailesini almaya giden Kadir Gerekli’yi (38) vurup öldürdükten sonra kaçan Muhammet Samet Kurt (18), polis tarafından yakalandı.
Kız istemeye giden şehit kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, pazar günü, akşam saatlerinde Civantayak Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir Gerekli, kız arkadaşı Z.A.’nın ailesiyle görüştükten sonra kız istemek için ailesini almaya, evine doğru yola çıktı. Kız arkadaşının evinin yakınlarında yüzü maskeli kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin ‘Ne bana yar olacak ne de sana’ dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu tarafından kurulan özel ekip, olaydan bir gün sonra Gerekli’nin öldürüldüğü silaha ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve tanıkları dinleyen polis, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Muhammet Samet Kurt’u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kadir Gerekli'nin 20 Ağustos 2015’te Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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