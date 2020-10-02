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Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada, muhtar Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30) bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili Halil S. ile İsmail Ç. gözaltına alındı.
Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli'nin kızı, Halil S.'nin yeğeni Osman V. tarafından kaçırıldı. Halil İbrahim Çelenli İstanbul'a giderek, kızını alıp, getirdi. Halil S. yanına İsmail Ç.'yi alıp, muhtar ile konuşmaya gitti. İki grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Çelenli, oğlu Nadir Çelenli ve yeğeni Fatih Çelenli bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili Halil S. ile İsmail Ç.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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