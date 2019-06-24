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Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürdü

Adana'da boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli 15 yaşındaki Mukaddes'in, Suriye'de söz kesilen kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürüldüğü öğrenildi.
Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta 15 yaşındaki Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı.

ANNESİNE PARA VERİP EVDEN GÖNDERDİ

Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp, boğazını keserek öldürdüm." dedi.

KIZ KARDEŞ DEFNEDİLDİ

Katil ağabey, ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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