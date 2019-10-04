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Kızı rahatça okula gitsin diye yol yapan babaya Haluk Levent el uzattı

Belediyenin ve valiliğin yapmadığı yolu kızı rahatça okula gidebilsin diye kendi imkanlarıyla yapan baba Ramazan Korkut'un borçlarını sanatçı Haluk Levent'in öncüsü olduğu AHBAP Derneği üstlendi.
Kızı rahatça okula gitsin diye yol yapan babaya Haluk Levent el uzattı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği aracılığı ile, 6 yaşındaki kızı okula gidebilsin diye belediyenin ve valiliğin 'dağ yolu' olduğu gerekçesiyle yapmadığı bozuk yolu yaptıran 48 yaşındaki Ramazan Korkut'un borçlarının ödeneceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Haluk Levent, “Ankara’dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini, bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara’ya gittiğimde ona ve ailesine kahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR

Baba Ramazan Korkut yaptığı açıklamada, “Haluk Levent telefonla aradı. Arkadaşların yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın ödeneceğini söyledi. Kendisi de bizi ziyaret edecekmiş. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ettim” dedi.

"42 BİN LİRA MASRAF ETTİM"

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze’yi, 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirmiş ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisinin eve ulaşması için kendi imkânlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı. Baba Korkut, “Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye 3 gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi” ifadelerini kullanmıştı.

 

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