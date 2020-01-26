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Kızı Yüsra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'daki depremin ardından dün akşam 2,5 yaşındaki kızı Yüsra ile enkaz altından çıkarılan Ayşe Yıldız'ın (35) moloz yığınları altındayken, kendisini kurtaran askerler ile yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaştı.
Kızı Yüsra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı

Görüntülerde kızı ile yan yana bulunan Ayşe Yıldız'ın, "Allah rızası için kurtarın" sözlerine askerin "Kurtaracağız seni, buradayız, geliyoruz" diye seslenmesi yer aldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalan Yüsra Yıldız yaklaşık 24 saat sonra, annesi Ayşe Yıldız ise 28,,5 saat sonra kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, anne ile kızının enkaz altından çıkarılmadan önce bir askerin Ayşe Yıldız ile yaptığı konuşmasının görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

'UMUT İÇİN VARIZ'

"Umutların tükendiği yerde, umut olmak için varız! Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, Elazığ’da meydana gelen depremde  2,5 yaşındaki çocuğumuzu ve annesini enkaz altından çıkardı. Tıpkı söz verdiğimiz gibi" notu ile paylaşılan görüntüde, askerin enkaz altındaki anneyle yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde Yıldız ile irtibat kuran askerin konuşurken sözlerinin adeta boğazında düğümlendiği görüldü. İşte asker ile anne arasındaki o konuşma:

Asker: Duyuyor musun beni?

Ayşe Yıldız: Yardım edin, duyuyorum.

Asker: İyi misin?

Ayşe Yıldız: Şu an nefesim daralıyor.

Asker: Tamam kurtaracağız seni, bak kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Çabuk çünkü daha dayanamam.

Asker: Tamam kurtaracağız seni, kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Neredesin?

Asker: Buradayız geliyoruz, kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Lütfen

Asker: Kurtaracağız

Ayşe Yıldız: Bu yerden kurtarın. Allah rızası için lütfen kurtarın.

Asker: Tamam geliyoruz.

Ayşe Yıldız: Çocuğum bak bak gidiyor.

Asker: Işığı görüyor musun ışığı.

Ayşe Yıldız: Evet seni de görüyorum.

Asker: Beni görüyor musun?

Ayşe Yıldız: Evet, bak elimi sallıyorum.

Asker: Bir dakika, tamam geleceğiz.

Ayşe Yıldız:  Lütfen çabuk ol, çünkü çocuğum da gidiyor.

Asker: Çocuğun yanında mı?

Ayşe Yıldız: Yanımda da gidiyor, lütfen.

Asker: Tamam geleceğiz.

Ayşe Yıldız: Çocuklarım yoksa biz de yokuz.

Asker: Tamam geleceğiz, tamam, komutanım yaşıyor hala.

Komutan: Ablacığım kaç yaşındasın:

Ayşe Yıldız: 35

Komutan: Çocuğun kaç yaşında.

Ayşe Yıldız: 2,5

Komutan: Birazdan seni kurtaracağız ablacığım.

ÖNCE KIZI KURTARILDI

Bu konuşmanın ardından jandarma ekipleri önce Yüsra'yı, yaklaşık 2 saat sonra ise anne Ayşe Yıldız'ı enkaz altından çıkardı. Kurtarılma anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile kızının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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