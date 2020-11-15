Kızıl şahin, özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, avlanması yasak olmasına karşın, silahla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde bulunan iki kızıl şahin yavrusunu tedavi ederek yaşama döndürdü.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Çimşit ve Alpagut mahallelerinde yaralı halde iki kızıl şahin yavrusu buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, kızıl şahin yavrularını Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin iki kızıl şahin yavrularının, yapılan incelemenin ardından silahla vurulduğu tespit edildi.

Ameliyatları başarılı geçti

Avlanması yasak olmasına karşın silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kızıl şahin yavruları, burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen yavrular, başarılı geçen ameliyatlarının ardından yaşama tutundu. Ankaragücü’nün renklerine atfen Sarı ve Lacivert isimleri verilen kızıl şahin yavruları, başarılı geçen ameliyatlarının ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmek için güç depoluyor.

Özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahin yavrularına gerekli müdahaleleri yaparak, dostlarımızın yaşama tutunmasını sağladı. Dostlarımızın tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.