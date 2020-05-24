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Kızılay 77 yıl sonra yeniden maske üretimine başladı

Kızılay, 1935'te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı'na devrettiği fabrikada yeniden maske üretmeye başladı.
Kızılay 77 yıl sonra yeniden maske üretimine başladı

Türk Kızılay, 1935'te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı'na devrettiği maske fabrikasında yeniden maske üretmeye başladı. 

2 MİLYON MASKE HEDEFİ

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, salgının başından bu yana hijyen malzemeleriyle birlikte maske de dağıtan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen 2 milyon maskeyi dağıtmayı planlıyor. 

Bayram sonrası hareketlenecek olan sosyal yaşam için hazırlık mahiyetinde dağıtılacak maskeler, Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde bulunan üretim atölyelerinde imal ediliyor.

ULTRAVİYOLE CİHAZI İLE HİJYENİK HALE GETİRİLİYOR

Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor. 

Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde filtre olarak 'meltblown' tipi dokunmamış kumaş, dış yüzeylere ise 'spunbond' tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.

NE OLMUŞTU?

Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı.

Kızılay, zehirli gaz tehlikesine karşı 1935'te maske fabrikası kurmuş, tehlikenin geçmesi ile fabrikayı 1943'de Milli Savunma Bakanlığına devretmişti.

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