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Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde yurt içi ve yurt dışındaki çocuklara iftar yemeği verdi

Kızılay, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında yetimhaneler, sevgi evleri ve kamplarda kalan çocuklar için özel hazırlanan iftar yemeği ve iftariyelikleri dağıttı.
Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde yurt içi ve yurt dışındaki çocuklara iftar yemeği verdi

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a rağmen Türkiye'de ve mazlum coğrafyalarda ramazan faaliyetleri devam ediyor.

Ramazan bereketini çocuklara ulaştırmak için harekete geçen Kızılay, bu kapsamda, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde, Türkiye genelinde bulunan 26 aşevinde pişen iftar yemeklerini ve iftariyelikleri sevgi evlerinde kalan yetim çocuklara ulaştırdı.

Yurt dışında ise salgın sebebiyle Afganistan, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, KKTC, Senegal, Somali ve Sudan'da toplam 4 bin 482 yetim çocuğa iftar veren Kızılay, çocuklar için içerisinde etli pilav, tavuk güveç, hamburger, patates, kavurma, mercimek, bakla, yoğurt, salata, meyve, hurma, şekerleme ve içecek bulunan çeşitli menüler hazırlayarak dağıtımını yaptı.

Dünya genelinde yetim sayısı 140 milyondan fazla
Yapılan araştırmalara göre, dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar arasında yetimlerin sayısı 140 milyondan fazlayken, Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelerdeki yetimlerin sayısı ise tüm dünyadaki yetimlerin üçte birine ulaşıyor.

Bu kapsamda, insani yardım faaliyetlerinde çocuklar ve yetimler için özel çalışmalar yürüten Kızılay, içerisinde okuldan oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçların giderildiği kompleksler de inşa ederek, tüm yıl boyunca çocuklara beslenme, giyim, kırtasiye gibi yardımları ulaştırıyor.

Kızılay, ayrıca çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan sanat ve spor gibi terapi çalışmaları için de gerekli ekipmanları tedarik ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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