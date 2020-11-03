  • BIST 1.129
  • Altın 520,434
  • Dolar 8,4980
  • Euro 9,9448
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz

İzmir'de meydana gelen depremde 9,5 saat enkazda kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Tezel, "Biz artık bir aileyiz. Buse, nişanlısı, yengesi hepimiz artık bir aileyiz." dedi.
Kızılay görevlisi Özlem Baran Tezel: Buse ile artık bir aileyiz

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ile telefonla iletişim kuran Türk Kızılay Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, Buse'nin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Biz artık bir aileyiz. Buse, nişanlısı, yengesi hepimiz artık bir aileyiz." dedi.

Bayraklı ilçesinde 283. Sokak'taki enkazın altında kalan Buse, telefonla yakınlarına ulaşmayı başardı. Buse, kendisiyle telefonla iletişim kuran Tezel'in yönlendirmesiyle yaklaşık 9,5 saat boyunca umudunu hiç kaybetmedi.

Telefonla görüştüğü enkaz altındaki Buse'yi yönlendirerek onu hayatta tutmaya çalışan Tezel, yakınlarının dışarıdaki endişeli bekleyişi sürerken belirli aralıklarla iletişim kurup moral verdiği Buse'yi yönlendirerek ekiplerin çalışmasına destek oldu.

"Buse bizim için umut kaynağı oldu"
Özlem Baran Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buse'nin kendileri için bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

İlk görüştüğünde Buse'nin panik halde olduğunu belirten Tezel, "Vakti iyi kullanarak 15 dakikada, bazen birer dakika aralıklarla görüşüp süreci iyi bir şekilde yönettik. Telefonla iletişim kurabileceğimiz tek kazazede olduğunu söylediğim zaman içi umutla doldu. Bağır dediğimiz zaman bağırdı, sert bir cisimle duvara vur dediğimiz zaman duvara vurdu. Kendisi de bu süreci çok güzel yönetti." diye konuştu.

Tezel, alandan ayrılmadan Buse'nin enkazdan çıkarılmasını beklediğini anlatarak, "Buse bizim için çok büyük bir umut oldu. Buse'yi görür görmez ağlamaya başladım çünkü çok duygulandım. Saatlerce konuştuğum kız artık karşımdaydı. Buse'nin çıktığını öğrenir öğrenmez, onu görür görmez diğer alanlara intikal edip Manisa Kızılay olarak görevimize devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Bir hayata dokunabilmenin gururunu yaşadım"
Buse ile sürekli görüşme halinde olduklarını dile getiren Tezel, görevini yapmanın, bir hayata dokunabilmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

Tezel, Buse'nin hastanede gözünü ilk açtığında kendisini aramak istediğini söylediğini belirterek, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Görevimle, Kızılay'la, kendimle çok gurur duydum. Biz zaten görevimizin başındaydık, bunu görev olarak yaptık. Hastaneden çıkmış, artık bir aile olduğumuzu söyledi kendisi. 'Sürekli sık sık görüşeceğiz.' dedi. Beni de ziyarete gelecekmiş. Acı bir kaybı oldu, annesini kaybetti. Babası iyi, birkaç yerinde kırık varmış. Babasının tedavisi sürüyor. Kendisi hastaneden çıktı. Bekliyoruz, Kızılay olarak hala bölgedeyiz. Elimizden gelen her şeyin fazlasını yapıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Biz artık bir aileyiz. Buse, nişanlısı, yengesi hepimiz artık bir aileyiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de arama kurtarma çalışmaları 4 bina enkazında devam ediyor03 Kasım 2020 Salı 13:36
  • Ülke genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 606 zanlı yakalandı03 Kasım 2020 Salı 13:35
  • Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı03 Kasım 2020 Salı 13:00
  • Bakan Karaismailoğlu: Arama kurtarma sistemine sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi03 Kasım 2020 Salı 13:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum03 Kasım 2020 Salı 12:59
  • Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı03 Kasım 2020 Salı 12:54
  • Başkan Böcek'ten iyi haber03 Kasım 2020 Salı 12:50
  • Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı03 Kasım 2020 Salı 12:37
  • Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Ayda'nın sağlık durumu iyi03 Kasım 2020 Salı 12:36
  • Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"03 Kasım 2020 Salı 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti