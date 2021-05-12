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Kızılay kan merkezleri bayram boyunca açık kalacak

Azalan ulusal kan stoklarının tamamlanabilmesi için Kızılay kan merkezlerinin Ramazan Bayramı boyunca açık kalacağı bildirildi.
Kızılay kan merkezleri bayram boyunca açık kalacak

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, ramazan ayı ve tam kapanma sürecinin kan bağışlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Azalan ulusal kan stoklarını yerine koyabilmek için Kızılay kan merkezlerinin Ramazan Bayramı boyunca açık kalacağı ifade edilirken, "www.kanver.org" adresinden randevu alan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.

Randevu alanların kendilerine gönderilen SMS'i kontrol noktalarında güvenlik kuvvetlerine göstermelerinin muafiyet için yeterli olacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500'den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet vermektedir. Kızılay ekipleri olağan zamanlarda her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almakta, bunları çeşitli testlere tabii tutmakta, bileşenlerine ayırmakta ve 1500'e yakın hastanede hasta ve yaralıların hizmetine sunmaktadır. Sayılan olumsuzluklar nedeniyle günlük kan bağışı sayısı 5 binlere kadar düşmüştür. İhtiyaç olan bölüm Kızılayın ulusal kan stoklarından takviye edilerek karşılanmaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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