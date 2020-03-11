Kızılay Metrosunda engelsiz fotoğraflar

Engelsiz Fotoğraf Derneği’nin Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde düzenlediği sergide görüştüğümüz fotoğraf sanatçısı Mesut Arslantürk, “Amacımız farkındalık oluşturmak. Fotoğraf çekmeye engeli olmayan çocuklara ulaşmak” dedi.

Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 60’a yakın fotoğraftan oluşan bir sergi açtı. İnsan duygularının objektife yansıması temalı fotoğraflar, 9-14 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Gazetemize sergi ve dernekleri hakkında bilgi veren fotoğraf sanatçısı Mesut Arslanbek, “Birtakım engelleri olan ancak fotoğraf çekmelerine engel olmayan çocuklarla diyalog kurarak fotoğrafa ilgi göstermelerini sağlıyoruz. Bu sergide engelli bir fotoğraf sanatçısı arkadaşımızın 10 adet fotoğrafı sergileniyor” diye konuştu.

BAĞIŞ FOTOĞRAF MAKİNESİ VERİYORUZ

ENFOD’un çalışmaları hakkında bilgi veren Arslanbek, çocuklara bağış makinelerin ulaştırıldığını ifade ederek, “Engelsiz Fotoğraf Derneği bir takım engelleri olan ancak fotoğraf çekmelerine engel olmayan çocuklara Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ziyaret ediyorlar. Onlarla diyalog kurarak fotoğrafa ilgi göstermelerini sağlıyorlar. Herkes bağış makineler veriyor onlarla çekiliyor. Yılda 2 kez onların çektiği fotoğraflardan sergiler yapılıyor” dedi.

AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARA ULAŞMAK

Amaçlarının engelli çocuklar ve ailelerine ulaşarak ve onları motive etmek olduğunu söyleyen Arslanbek, “Ankara’da bazı okullara gidiyoruz, fotoğraf makinesi veriyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 26 yerde, mekanda engelleri olan insanlarla fotoğraf üzerine iletişime geçmiş durumdayız. Engelli bir çocuğa bakmak zordur ailelere yumuşak şekilde yaklaşılıyor, onlara fotoğraf çalışmaları yaptırılıyor. Çocuklara büyük bir motivasyon, aileye bir motivasyon sağlanıyor. Elimizden geldiğince farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu.

ENGELLİ ÜYELERİMİZ DE VAR

Fotoğraf sergisinde engelli bir üyelerinin fotoğraflarının olduğunu söyleyen Arslanbak şöyle devam etti: “Aynı zamanda dernek üyelerimiz arasında da engelliler var. Burada fotoğrafları sergilenen bir engelli arkadaşımız var. İlk onun fotoğraflarını koyduk. Son derece zeki ve hayatla barışık bir mühendis arkadaşımız. Bu işin Ankara’da üstadı Mehmet Tezcan’ın atölyesine biz de katıldık. Benim de burada fotoğraflarımı burada var. Bir sergiyi açtığınızda serginin bir teması olur. Atölye çalışmalarına devam ederken herkes kendi sergisi olacak şekilde 10 fotoğraf koysun diye düşündük. Buradaki fotoğraflar duyguların aslında fotoğrafa yansıması. Benim temam ‘Fırtına’. Duyguların bir anda kopması şekil değiştirmesi bunu anlattım. Aslında hepsi birer mesaj içeriyor. Birisi algı birisi kıskançlık içeriyor. Şu an burada 55 fotoğraf var. Burada satılmıyor sergileniyor. Bundan sonra yine başka salonlarda sergilenme düşünülüyor.”

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-