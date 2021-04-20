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Kızılay'a 35 defa kan veren bağışçı, ödülün ardından ailesiyle kan bağışladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Kızılay'a 35'in üzerinde kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Hüseyin Dolmacı'ya (55) altın madalya ve beratı verildi. Dolmacı, ödül törenin ardından eşi ve kızı ile birlikte kan bağışında bulundu.
Kızılay'a 35 defa kan veren bağışçı, ödülün ardından ailesiyle kan bağışladı

Foça'da oturan ve 35'in üzerinde kan bağışında bulunan Hüseyin Dolmacı, Türk Kızılay'ı Foça Kan bağış mobil aracında ödüllendirildi. Türk Kızılay'ı Foça Şubesi Koordinatörü Muharrem Yeşilkaya tarafından Dolmacı'ya altın madalya ve beratı verildi. Törenin ardından Dolmacı ve ailesi kan bağışında bulundu. Hüseyin Dolmacı herkesi kan vermeye davet ederken kızı Berna Dolmacı (25) babasını örnek aldığını ve sağlığı elverdiği sürece kan vermeye devam etmek istediğini söyledi.

'MİLLETİMİ İNSANIMI ÇOK SEVİYORUM'

Kan bağışlamaya devam edeceğini söyleyen Hüseyin Dolmacı, "Bugün buraya Kızılay'a kan bağışlamaya eşim Sultan (50) ve kızım Berna ile ailecek geldik. 35’in üzerinde kan verdiğim için bugün bana Kızılay tarafından altın madalya verildi. Kızılay'a teşekkür ederim. Milletimi, insanımı çok seviyorum. Bu yüzden seve seve kan bağışlıyorum. Bundan sonra da bağışlamaya devam edeceğim inşallah. Ailecek bağışa devam edeceğiz. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Lütfen kan vermeye gelin" dedi.

Berna Dolmacı, "Bende kan vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Babamı örnek alarak dört ayda bir olmak üzere kan vermeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.

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